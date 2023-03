Pražská zoologická zahrada má nové mládě tučňáka Humboldtova. Narodilo se minulý týden, teď váží asi 140 gramů. Má šedé prachové peří - klasické zbarvení, které připomíná černobílý frak, bude mít až v dospělosti. Chovatelé zatím nevědí, jaké pohlaví tučňák má. Budou to zjišťovat asi za dva měsíce, v té době by se malý tučňák mohl poprvé odvážit vlézt do vody. Pražská zoo odchovala od 60. let už 135 mláďat tučňáka Humboldtova.