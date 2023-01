V pražských tramvajích oznamuje zastávky nový hlas

Názvy zastávek v pražských tramvajích od pondělí 9. prosince hlásí nový hlas. Patří herci Janu Vondráčkovi. Ten tak vystřídal Dagmar Hazdrovou, která byla hlasem autobusů a tramvají Pražské inegrované dopravy téměř třicet let. Herce Jana Vondráčka můžou lidé znát třeba z Dejvického divadla, Divadla v Dlouhé nebo jako filmového herce. Pražané ho mohou zatím slyšet jen v tramvajích - v autobusech bude do jara zastávky hlásit ještě dosavadní hlas Dagmar Hrazdové. Vondráček musel pro pražskou městskou hromadnou dopravu namluvit celkem 10 567 hlášení - a to jak názvů jednotlivých zastávek, tak těch provozních. V anketě pro něj hlasovalo přes šedesát procent hlasujících.