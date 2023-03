V případě zavedení normy Euro 7 by Škoda Auto musela propustit 3000 lidí a zavřít jednu halu

Škoda Auto bude muset v případě zavedení emisní normy Euro 7 zavřít jednu výrobní halu a propustit 3000 lidí. Včetně dodavatelů by pak o práci přišlo asi 10 tisíc lidí. Automobilka by totiž nebyla ekonomicky schopná dál vyrábět a prodávat menší modely Fabia, Scala a Kamiq. V České televizi to řekl člen představenstva Škoda Auto Martin Jahn. Emisní norma navíc podle něj ovzduší v Evropě nezlepší, protože budou lidé dál používat starší, méně ekologická auta.