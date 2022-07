V první polovině roku bylo v Česku nejvíc případů planých neštovic za posledních 10 let

Případů planých neštovic bylo v první polovině roku nejvíc za posledních deset let. Vyplývá to ze statistik Státního zdravotního ústavu. Lékaři nahlásili 42 tisíc případů - to je skoro devětkrát víc než loni. Situace ale podle zdravotního ústavu není výjimečná. Plané neštovice se totiž vrací ve dvou až čtyřletých cyklech, kdy doroste nová generace dětí, které se jimi můžou nakazit. V loňském a předloňském roce navíc šíření zpomalila i opatření proti epidemii covidu-19.

V Česku se od května objevilo taky 9 případů nákazy opičími neštovicemi. Jde ale o jiný virus. Třeba Česká lékařská komora upozorňuje, že nemoci spolu nesouvisí a prodělání planých neštovic před nákazou těmi opičími nechrání.