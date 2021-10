V Rakousku postavili repliku velkomoravské rotundy z Pohanska

Typické nástroje a materiály raného středověku použili experimentální archeologové při stavbě rotundy v archeoparku u zámku Asparn an der Zaya v Dolních Rakousích. Nevelká bílá stavba s rákosovou střechou je replikou kostela, který kdysi stával na Pohansku u Břeclavi. Vznikala od jara před zraky návštěvníků.

Rotundu archeologové na Pohansku postupně odkrývali po roce 2006, šlo o významný a nečekaný objev. Stavbu charakterizovala kombinace dřeva, což je pro Velkou Moravu typický stavební materiál, a prestižnějšího kamene. Dochovaly se ale jen zbytky základů či omítek. "Vidět to naživo je něco úplně jiného, než když si to člověk představuje. Vypadá to fantasticky," uvedl další archeolog Petr Dresler, který se přijel do Asparnu podívat.

Replika kostela sice vyrostla v Dolních Rakousích, to však neznamená, že chybí prostorová souvislost s Velkou Moravou. Její vliv sahal hluboko do dnešní oblasti Weinviertel. "Samo se tedy nabízelo využít zajímavý a dobře zdokumentovaný nález z Pohanska jako vzor pro náš model," vysvětlil vědecký vedoucí muzea Franz Pieler.