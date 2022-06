V rejstříku vyloučených osob z hazardních her budou i neplatiči výživného

Neplatiči výživného budou nově od 1. července automaticky zahrnuti do rejstříku vyloučených osob z hazardních her. Neveřejný informační systém státu, jehož správcem je ministerstvo financí (MF), se tak rozšíří o šest tisíc osob. Celkem je v rejstříku podle MF aktuálně přes 190 tisíc osob. "Stát loni na daních z hazardních her vydělal zhruba 12,5 miliardy korun. Dodatečné daňové inkaso ale nesmí být překážkou pro odpovědnou politiku státu, který se musí snažit eliminovat negativní dopady hazardního hraní na společnost," uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Provoz rejstříku osob vyloučených z hazardních her funguje od koce roku 2020. Opatření se týká například heren, kasin nebo kurzových sázek. Nevztahuje se třeba na tombolu na zábavě nebo na stírací losy. Nejvíce osob v rejstříku tvoří lidé z důvodu insolvence či úpadku (106.119). Roste počet na vlastní žádost zapsaných lidí, těch je aktuálně 3444.