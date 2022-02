V roce 2021 Česko získalo z rozpočtu Evropské unie téměř o 89 miliard korun víc, než odvedlo

Česko loni z rozpočtu Evropské unie dostalo skoro o 89 miliard korun víc, než odvedlo. Z toho 23 a půl miliardy pokryly příjmy z evropského plánu na podporu oživení Next Generation /next dženerejšn/. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Za loňský rok tak byly čisté příjmy ještě vyšší, než v roce 2020, kdy Česká republika získala o 85 a půl miliardy korun víc, než do unijního rozpočtu odvedla.

Od května roku 2004, kdy Česko vstoupilo do Unie, přijalo z jejího rozpočtu přes 1 bilion a 700 miliard korun, zatímco celkové odvody tvoří přes 743 miliardy.