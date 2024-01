V roce 2023 v Česku zbankrotovalo nejmíň podnikatelů za posledních 10 let

V Česku loni zbankrotovalo skoro pět tisíc podnikatelů. To je nejmíň za posledních 10 let. Meziročně pak počet bankrotů klesl o 4 procenta. Vyplývá to z dat společnosti CRIF. Nejvíc podnikatelů loni vyhlásilo bankrot v Moravskoslezském kraji, Praze a v Ústeckém kraji. Společnost CRIF také uvedla, že za loňský rok bylo na živnostníky podáno přes 5 tisíc 300 insolvenčních návrhů, tedy o půl procenta míň než v roce 2022. Kromě poklesu bankrotů bylo podle společnosti pro loňský rok typické velké množství zrušených živnostenských oprávnění, a to hlavně z administrativních důvodů. Rušili je především ti, kdo svůj živnostenský list už aktivně nevyužívali. Od loňska totiž pro živnostníky platí povinnost mít datovou schránku.