V Súdánu pokračují boje, některé státy evakuují diplomaty, Češi se ale zatím ze země nedostanou

V Súdánu po krátkém klidu zbraní pokračují boje mezi súdánskou armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF). Súdánská armáda oznámila, že kvůli střetům by v nejbližších hodinách měli být evakuováni diplomaté ze Spojených států, Británie, Číny a Francie. České velvyslanectví v Káhiře, pod které Súdán spadá, nemá v tuto chvíli informace o tom, že by v nejbližších hodinách bylo možné provést evakuaci českých občanů. ČTK to sdělila Mariana Wernerová z odboru komunikace ministerstva zahraničí. Češi jsou aktuálně v Súdánu čtyři, uvedlo ve čtvrtek české ministerstvo zahraničí. Pozemní i vzdušná situace v zemi je podle resortu ale nadále riskantní, protože boje stále probíhají. Bylo při nich poškozeno také letiště v Chartúmu. Čeští občané jsou zařazení na evakuační seznam občanů zemí Evropské unie. "Náš zastupitelský úřad v Káhiře, pod který Súdán spadá, situaci sleduje a je v průběžném kontaktu s partnery z ostatních zemí EU. V tuto chvíli ale české velvyslanectví nemá informace o tom, že by v nejbližších hodinách bylo možné evakuaci provést," uvedla Wernerová.