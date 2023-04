V Súdánu zůstávají tři Češi, kteří se chtějí evakuovat

V Súdánu od půlnoci začalo platit třídenní příměří. V zemi dál zůstávají tři Češi, kteří se chtějí evakuovat. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekla ředitelka sekce mimoevropských zemí na ministerstvu zahraničních věcí Veronika Kuchyňová Šmigolová. Jeden z Čechů je podle ní v hlavním městě Chartúmu a do dvou dnů by měl být v bezpečí. Další dva čeští občané jsou podle Kuchyňové Šmigolové na jihu Súdánu ve městě Nyala. „Odtud je doprava komplikovanější. Tam se spoléháme na naše turecké partnery. Oni evakuují většinou pozemní cestou,“ uvedla. Ze Súdánu se už podařilo dostat dva Čechy. V zemi podle Kuchyňové Šmigolové zůstává ještě další jeden český občan, který se ale zatím evakuovat nechce.