V Třebíči začne zjara stavba atletického tunelu za 55 milionů korun

Na jaře příštího roku by měla v Třebíči začít stavba atletického běžeckého tunelu za 55 milionů korun. TJ Spartak o to usilovala přes tři roky. Tunel umožní adekvátní atletickou přípravu i během zimy, na Vysočině zatím žádný není. V Třebíči by mohl být v provozu do poloviny roku 2025, řekl ČTK předseda atletického oddílu Josef Vomela.

„Bude to mít neskutečně velký přínos, protože zimní příprava je omezená na tělocvičny nebo chození ven, což v zimě není optimální. A atlet, aby mohl adekvátně pořádně trénovat, potřebuje aspoň 60 metrů, v tělocvičně je to nějakých 15 metrů. A kde je technika překážek, skoku do výšky, skoku o tyči, skoku do dálky, to se vlastně v zimě vůbec nedá trénovat, takže jsme znevýhodněni oproti oddílům, kde takové zázemí mají,“ řekl Vomela.