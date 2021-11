V účetnictví ministerstva spravedlnosti našli kontroloři chyby za víc než 112 milionů korun

Ministerstvo spravedlnosti odevzdalo účetní závěrku za rok 2020 s chybami za víc než 112 milionů korun. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Hlavní chybou byl podle kontrolorů přesun nákladů za softwarové licence za víc než 100 milionů korun do předloňského roku. Licence softwarů sice platí od roku 2019, ministerstvo ale první splátky uhradilo až loni. Podle kontrolorů proto rezort měl dát náklady do účetnictví za rok 2020.