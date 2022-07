V Uherském Hradišti začala Letní filmová škola, nabídne zhruba 180 filmů

V Uherském Hradišti začala Letní filmová škola (LFŠ), největší nesoutěžní filmový festival v zemi. Letošní, 48. ročník nabídne zhruba 180 filmů, řekl na úvodní tiskové konferenci programový ředitel přehlídky Jan Jílek. Součástí festivalu je tradičně bohatý doprovodný program. Loni si festival nenechalo ujít téměř 5000 lidí, obdobnou nebo vyšší návštěvnost očekávají organizátoři také letos, uvedla ředitelka festivalu Radana Korená. Mezi hosty festivalu letos budou irský režisér a scenárista Jim Sheridan a turecký režisér Semih Kaplanoğlu. "Jsou to úžasné osobnosti," řekla Korená. Dorazit by měli i německá scenáristka a režisérka Eliza Petkovová, polský režisér Wojciech Smarzowski, slovenská vizuální umělkyně Mária Júdová, argentinský filmový kritik Pablo De Vita nebo filmový kritik a historik Anton Dolin, který letos emigroval z Ruska. Do Uherského Hradiště přijedou také režisérka a animátorka Michaela Pavlátová a herec Ondřej Vetchý, očekává se příjezd i mnoha dalších tuzemských filmových tvůrců.