Během února zrušilo svou živnost přes 78 tisíc podnikatelů. To je téměř stejně, jako za celý minulý rok. Vyplývá to z dat analytické společnosti Dun and Bradstreet. Podle společnosti je hlavním důvodem povinné zavedení datových schránek a s tím spojené povinnosti. Živnost tak ruší hlavně tzv. spící podnikatelé, kteří doopravdy už nepodnikají.