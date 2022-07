V Ústeckém kraji bude ode dneška kvůli požárům zákaz vstupu do lesů

Kvůli rozsáhlým požárům dnes Ústecký kraj zřejmě zakáže vstup do lesů na celém svém území. Lidé se tak nedostanou ani do Národního parku České Švýcarsko. Plameny se tam od neděle rozšířily už asi na tisíc hektarů. Na místě zasahuje přes 400 hasičů. Před nebezpečím požárů ale varuje Český hydrometeorologický ústav v celé západní polovině republiky. Kvůli suchu by tedy lidi neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo odhazovat nedopalky cigaret na zem.