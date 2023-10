V zahradě v Děčíně se našly německé náhrobky, sloužily jako desky pod květináče

Stavební firma našla během rekonstrukce Růžové zahrady na děčínském zámku staré německé náhrobky. V zahradě sloužily jako vrchní desky pod kamennými květináči. Otočené byly směrem dolů, takže dlouhé roky nikdo netušil, že jde o náhrobky. Do zahrady se zřejmě dostaly na přelomu 50. a 60. let při poslední přestavbě. ČTK to řekla ředitelka zámku Miroslava Poskočilová. "Jedná se o náhrobky německých obyvatel převážně z doby druhé světové války. Jejich původní umístění bylo na hřbitově Škrabky. Data úmrtí jsou v rozmezí 1940 až 1942," přiblížila raritní nález ředitelka. Náhrobky budou po domluvě se správou městského hřbitova Škrabky uloženy na jejich původním místě, uvedla Poskočilová. Nejde o jediný neobyčejný nález. Růžová zahrada vydala před dvěma lety moždíře z přelomu 17. a 18. století. Těžké dělostřelecké zbraně se vzhledem k jejich velikosti používaly při oslavách, sdělila ředitelka. V zahradě se našla i torza soch nebo kamenné prvky z kašny, která zdobila zahradu.