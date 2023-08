V září začne příprava rekonstrukce rodného bytu Bedřicha Smetany

Litomyšlská radnice nechá do zahájení hudebního festivalu Smetanova Litomyšl zrekonstruovat rodný byt Bedřicha Smetany v bývalém zámeckém pivovaru. Příští rok uplyne 200 let od skladatelova narození a 140 let od jeho úmrtí.

Po úpravách by se mělo vrátit propojení bytu s prostory bývalého pivovaru, od nichž je nyní zcela oddělen. Na více místech jsou patrné zazděné historické průchody. Expozice bude členěna na dvě tematické části, na hudební dílo a příběh umělcova života. S bytem by se zacházelo podobně jako s jevištěm. První část by návštěvníkům nabídla hudebně-vizuální zážitek. Ve výběru z oper, symfonických básní, smyčcových kvartetů i tanečních motivů budou koncentrovaně představena Smetanova vrcholná díla. Ve druhé části bytu by je čekal zážitek autentického dobového domácího prostředí umocněný životním příběhem Bedřicha Smetany.