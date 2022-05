V zásobnících plynu je dostatečné množství nejméně do konce srpna.

Zásobníky s plynem v Česku jsou aktuálně naplněné na necelých 40 procent, to odpovídá zhruba 1 miliardě a 287 milionům metrů krychlových plynu. Před poslanci to řekl ministr průmyslu Jozef Síkela za hnutí STAN. V porovnání se spotřebou z minulých let by měly v případě zastavení dodávek z Ruska vydržet takové zásoby do konce srpna. V případě, že by bylo nařízené omezení spotřeby, i déle. Podle Síkely tempo plnění rychle roste. Před topnou sezonou by měly být zásobníky naplněné nejméně z 80 procent, rozhodl ministr před dvěma týdny mimořádným opatřením. Dosud měly být před zimou zásobníky naplněné nejméně z 30 procent.