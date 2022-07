V Žatci si lidé připomněli vypálení obce Český Malín na Volyni

U památníku před hřbitovem v Žatci si dnes rodáci z Volyně, jejich potomci, zástupci různých organizací a hosté připomněli 79. výročí vypálení obce Český Malín na Ukrajině. Český i sousední Ukrajinský Malín vypálily v létě 1943 nacistické jednotky. Nacisté zavraždili 374 Čechů, z toho 105 dětí. S Čechy zemřelo přes 100 Ukrajinců a téměř tři desítky Poláků. Záminkou řádění bylo tvrzení Němců, že byli napadeni oddílem banderovců (příslušníků ukrajinských nacionalistických bojůvek, kteří někde spolupracovali s Němci, jinde ale s nimi bojovali).

"Bylo mi osm let, když jsem se dostala do Čech. Pamatuji si, že jsme se s babičkou ukrývaly před nálety, tenkrát tam přišla o všechny prsty u nohy," řekla ČTK Jiřina Nosková. "Lituji obyvatele Ukrajiny, vím, co to bylo, když se člověk musel pořád schovávat," uvedla. Na Volyni se byla dvakrát podívat. "Bylo to moje celoživotní přání, mám tam pochovanou maminku," uvedla.

Do tehdejšího Ruska se po zrušení roboty v roce 1870 vypravilo 20 rodin ze Žatce, Rakovnicka a okolí Podbořan. Zakoupili tam půdu, začali ji obdělávat, vezli tenkrát s sebou i sazenice chmele. Muži z Volyně se za druhé světové války přidali k jednotce generála Ludvíka Svobody, s ním bojovali u Dukly a někteří se vrátili do vlasti. Na žatecké nádraží přijel 8. února 1947 transport, který přivezl zhruba 10.000 rodin, tedy na 33.000 lidí. Domov našli příchozí v místech, která opustili sudetští Němci. Právě díky péči Volyňanů region po odsunu Němců nezpustnul.