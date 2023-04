Váha obézních dětí se zvyšuje, výjimkou nejsou náctiletí se 150 kily

Dětí s nadváhou i přes opětovnou možnost bez omezení sportovat a navštěvovat kroužky přibývá. Podle lékařů si do současnosti přenášejí zlozvyky z dob omezení spojených s pandemií covidu-19, jako je třeba mlsání z nudy. Zlepšení situace odborníci nepředpokládají. V tiskové zprávě to uvedla Kateřina Bednaříková, pediatrička a organizátorka pediatrické konference Pohybem k životu, která se od čtvrtka koná v Blansku.

Zatímco v roce 2016 trpělo obezitou 10,3 procenta dětí, o pět let později už to bylo 16 procent. Tento nárůst se přitom nedaří zastavit a lékaři vidí další problém - váha obézních dětí se výrazně zvýšila. "Není výjimkou, že děti okolo třinácti čtrnácti let mají 140 až 150 kilogramů. To jsme dříve vůbec nevídali. Také se objevují různá onemocnění, na která jsme u dětí ještě před pár lety nebyli zvyklí. Jsou to třeba vysoký krevní tlak nebo cukrovka druhého typu. Z naší praxe nic nenasvědčuje tomu, že by se situace měla lepšit, spíše naopak," řekla Bednaříková, která je také ředitelkou Dětské léčebny Křetín.

Situace se zhoršila v době protipandemických opatření, kdy měly děti doma neustálý přístup k jídlu a ztratily jakýkoliv režim. Některé za tohle období přibraly 15 i 20 kilogramů. Psycholožka z křetínské léčebny Veronika Koch Ondrová vnímá, že mnohé děti se naučily zajídat nudu a nedaří se jim tyto zvyky odstranit.