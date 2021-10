Vakcína Pfizer/BioNTech by mohla být u praktických lékařů od pondělí

Od pondělí bude distributor rozvážet do ordinací praktických a dětských lékařů vakcíny proti covidu od Pfizer/BioNTEch. Objednávat si mohou balení po 30 dávkách. Ministerstvo zdravotnictví o tom informovalo na twitterovém profilu projektu Chytrá karanténa. Dosud podle dat ministerstva aplikovali lékaři ve zhruba 3400 ordinacích asi 750.000 lidem zhruba 1,337 milionu dávek.

Celkově se nechalo podle dat ministerstva zdravotnictví očkovat proti covidu-19 asi 57 procent populace a u 56 procent bylo očkování dokončeno. Z populace nad 12 let, pro kterou je vakcína v současné době dostupná, to je asi 65 procent. Odborníci upozorňují, že stále je asi 400.000 lidí nad 65 let, kteří jsou ohrožení vážným průběhem nemoci a kteří nebyli očkovaní a ani nemoc neprodělali.