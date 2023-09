Válek: Do roku a půl by ČR mohla obnovit výrobu penicilinu

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dnes informoval, že v ČR by se mohla do jednoho a půl roku obnovit výroba penicilinu. Prohlásil to v pořadu Otázky Václava Moravce. S nedostatkem antibiotik včetně penicilinu se Česká republika potýká už několik měsíců. Podle Válka by obnovení výroby mohlo pomoct tento problém vyřešit. Nová ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Kateřina Podrazilová tak má půl roku na to, aby zahájila potřebné změny. V opačném případě bude podle ministra vypsáno nové výběrové řízení na její místo.

Válek dále dodal, že prvně bude o případném úspěchu informovat vládu a premiéra Petra Fialu (ODS). Zajištění výroby mimo ČR považuje za jednu z příčin nedostatku léčiv. Plná soběstačnost však podle slov zástupců výroby léčiv není možná, protože se nyní mimo Evropu a USA vyrábí přes 40 % léků a přes dvě třetiny jejich součástí. Výroba základních chemikálií, které jsou pro léčiva potřebné navíc není v EU možná ani z ekologických důvodů.