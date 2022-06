Válek: Přeočkování proti covidu bude nejméně letos na podzim zdarma

Přeočkování proti covidu-19 bude nejméně letos na podzim pro všechny hrazeno ze zdravotního pojištění. Ideální doba pro posilující dávku vakcíny je konec srpna až polovina října. Na dotaz ČTK to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Ministerstvo podle něj jedná o způsobu nákupu dalších vakcín, který by mohl být opět společný pro celou EU, chce ho mít dojednaný do července. Nepočítá ale s výhodami pro očkované jako při dřívějších vlnách epidemie. "Očkování musí začít koncem srpna nebo začátkem září, protože hladina protilátek trvá měsíce. Pokud jsou rizikové konec října až únor, tak je potřeba, aby rizikové skupiny byly naočkované někdy od konce srpna do poloviny října," řekl ČTK Válek, který se zúčastnil slavnostního otevření Pavilonu progresivní medicíny J. E. Dyra Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. Podle ministra se počítá i se znovuotevřením některých velkých očkovacích míst bez registrace. Přeočkování je podle něj důležité zejména pro skupiny ohrožené vážným průběhem covidu-19, což jsou chronicky nemocní a obecně lidé nad 55 let. Nejméně tento podzim bude ale bezplatné pro všechny. Válek by rád, aby bylo i do budoucna.