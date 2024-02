Válek: Schválení novely o psychomodulačních látkách chceme do konce jara

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) připraví k připravované novele zákona o návykových látkách, která má regulovat prodej HHC a dalších psychomodulačních látek, do poloviny března komplexní pozměňovací návrh. Schválenou sněmovnou chce mít ministr Vlastimil Válek (TOP 09) novelu do léta, napsal na sociální síti X. Do začátku účinnosti novely bude platit zákaz těchto látek, který ve středu schválila vláda. Ve středu podle Válka o podobě novely, která vychází z návrhu pěti koaličních poslanců a dvou poslanců ANO, jednali poslanci a odborníci. "Legislativci ministerstva zdravotnictví na základě shody všech účastníků jednání připraví do první poloviny března komplexní pozměňovací návrh, abychom vyladili neduhy současného návrhu. Do konce jara chceme mít zákon schválený Sněmovnou," uvedl. Po schválení zákona začne jednání o jeho notifikaci Evropskou komisí, která je nutná kvůli zásahu do volného pohybu zboží po evropském trhu. Na tu musí čekat i ve středu schválený úplný zákaz těchto látek, po němž je jejich prodej i držení trestné a hrozí za něj pokuta až 15.000 korun, při větším množství i vězení. Podle Asociace bezpečných prodejních automatů se prodejci snaží zboží vyprodat i za cenu velkých slev.