Válek: Systém nynějšího testování bude platit zřejmě do půlky nebo konce února

Systém testování na covid-19, který je nyní ve školách, firmách, zdravotnictví a sociálních zařízeních, bude platit do poloviny nebo do konce února. Další případná opatření schválí vláda v době, kdy začne epidemie covidu způsobená variantou omikron klesat. Platit by mohla zhruba od března. Po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). V minulosti vláda uváděla, že režim testování ve firmách, který začal toto pondělí, by měl platit dva až tři týdny.

Odborné týmy podle Válka nyní pracují na modelu, který by mohl fungovat od druhé poloviny února nebo od března. Připravují tři variantní řešení. Jedno z nich podle ministra vláda schválí ve chvíli, kdy epidemie bude klesat. Pracuje se také na dlouhodobém plánu. Již dříve řekl, že s koronavirem by to mohlo fungovat jako s chřipkou včetně pravidelného očkování před očekávanou sezonní vlnou.