Válek vládě předloží plán na zjednodušení zaměstnávání zdravotníků z Ukrajiny

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce příští týden vládě předložit návrh na zjednodušení zaměstnávání zdravotníků z Ukrajiny. Měli by pečovat pouze o ukrajinské uprchlíky, řekl po setkání s eurokomisařkou pro zdravotnictví a bezpečnost potravin Stellou Kyriakidesovou. Uznávání kvalifikací je řešeno jednotně na úrovni EU. Eurokomisařka doplnila, že komise připravuje řešení platné pro všechny státy.

"Za mimořádné situace je třeba přijímat mimořádná řešení," uvedla. Podle Válka je třeba dostat ukrajinské odborníky, lékaře i další zdravotníky do systému co nejdříve. V řádu dní by podle něj mohli začít pomáhat s péčí o ukrajinské uprchlíky, například na UA pointech. Ti, kteří budou chtít absolvovat vzdělávací kurzy, mohou nastoupit na akreditovaná pracoviště a pracovat pod dozorem. Pokud budou chtít v zemi zůstat, projdou standardním procesem uznávání odborného vzdělání.

S eurokomisařkou řešil také očkování uprchlíků, jak proti covidu-19, tak povinná dětská očkování. Přislíbeno je 30.000 dávek povinných dětských vakcín. Kyriakidesová také uvedla, že je v celé unii připraveno 10.000 lůžek pro nemocné, kteří potřebují akutní zdravotní péči. "Některé převozy už proběhly a další budou v brzké době pokračovat," řekla. Válek doplnil, že Česko přijalo asi 25 onkologicky nemocných dětí, o které pečují zdravotníci Fakultní nemocnice v Motole. Péči o ně je ale podle něj třeba řešit dlouhodobě, třeba i po skončení války.