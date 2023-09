Válek volá po zrušení navýšení přesčasů pro lékaře

Ministr zdravotnictví Válek (TOP 09) chce společně s poslancem KDU-ČSL Vítem Kaňkovským předložit ke zrychlenému schválení novelu zákoníku práce, která by zrušila nedávno schválené navýšení přesčasů lékařům. Změna platí od 1. října, do původního stavu by se mohla dostat začátkem příštího roku. Podle Vlastimila Válka je změna už projednaná i s ministrem práce Marianem Jurečkou.

Další jednání se zástupci Sekce mladých lékařů České lékařské komory má Válek naplánované na 20. října. Prioritou je, aby se zákon vrátil do původního stavu. Dále chce řešit neúnosnou situaci v nemocnicích. Premiér Petr Fiala (ODS) zároveň v Evropské unii jedná o zachování 24hodinových směn, které budou v říjnu zrušeny a lékaři budou moci pracovat pouze 12 hodin v kuse.