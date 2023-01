Válek vyzval lidi, aby neskupovali léky. Antibiotik čeká do února 500.000 balení

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dnes vyzval lidi, aby neskupovali léky, kterých bylo nebo stále je na trhu nedostatek. Sirupu na horečku pro malé děti se však podle něj do Česka dovezlo dostatečné množství na čtvrt roku. Na tiskové konferenci zopakoval, že různých druhů antibiotik se v lednu a únoru přiveze téměř půl milionu balení. Podle náměstka Jakuba Dvořáčka by situace měla být stabilní na začátku března. Ministerstvo podporuje společný nákup některých léků v rámci EU, o kterém se bude jednat příští týden.

S nedostatkem dětského sirupu Nurofen se Česko potýkalo loni před vánočními svátky. Dovezeno bylo podle Válka 340.000 balení, dalších 85.000 po Novém roce. Válek připomněl, že dětí ve věku šest měsíců až čtyři roky, pro které je sirup určený, je zhruba 300.000 až 500.000. "Je to skoro jeden sirup pro každé dítě. To je množství, které normálně stačí na čtvrt roku," dodal.

Ministerstvo bude podle náměstska Dvořáčka podnikat kroky, aby se situace neopakovala na podzim. Chce od výrobců nejzásadnějších léčiv informace o tom, kolik jich plánují pro ČR vyrobit. Sněmovna by podle Válka měla letos také projednat novelu zákona o léčivech, která by měla výrobcům stanovit povinnost držet dvouměsíční zásobu některých léků. Platit by měla od ledna 2024, protože se firmy na ní podle Válka musí připravit.