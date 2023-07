Válek: Zařazení aspartamu na seznam je snaha eliminovat i malé riziko

Zařazení sladidla aspartam na seznam potenciálně rakovinotvorných látek agenturou Světové zdravotnické organizace (WHO) je podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) snaha eliminovat i minimální riziko. Novinářům dnes řekl, že v současné době podle něj není v ČR žádný produkt, který by měl vyšší obsah aspartamu než 40 miligramů na kilogram váhy spotřebitele, což je považováno za bezpečnou dávku. Používá se například v nápojích či dalších produktech označených jako "light" nebo "bez cukru". Ministr v nadsázce dodal, že určitě není vhodné třeba nápojů, které toto sladidlo obsahují, vypít dvacet za den.

"Nejde ani o to, že by existovalo nějaké obrovské riziko, ale jde o to, aby ani minimální riziko nenastalo, proto jsme vždycky daleko opatrnější a přísnější. V praktickém dopadu to nebude znamenat pro českého občana naprosto nic, ale tento produkt bude více sledován a hlídán," dodal. Upozornil, že je to problematika ministerstva zemědělství.

Na seznamu, který vede Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) pod WHO, je ve skupině 2B, kam byl nově zařazen aspartam, asi 300 položek. Jsou v něm například kyselina kávová obsažená v kávě, červeném víně, jablkách nebo olivách, aloe pravá, tradiční asijská nakládaná zelenina, některé druhy antikoncepce, výfukové plyny, práce v textilním průmyslu nebo povolání hasiče. V roce 2013 odborníci zařadili na tento seznam také například elektromagnetická pole vznikající při používání mobilních telefonů.