Valorizace penzí se asi upraví, zlepšit se má situace lidí s nízkým důchodem

Způsob valorizace penzí by se mohl brzy změnit, a to i kvůli vysoké inflaci. Úpravy by se měly dotknout solidární základní části důchodu, která je pro všechny stejná. Změny mají zlepšit situaci lidí s nízkými penzemi. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Návrh novely předloží jeho úřad příští rok.

Letos se penze zvyšovaly celkem třikrát. Po řádné lednové valorizaci následovala dvě mimořádná přidání kvůli prudkému zdražování. Při mimořádném navyšování roste o inflaci jen zásluhový díl penze, v němž se odrážejí výše výdělků a odvodů a odpracovaná léta. Lidé s podprůměrnou částkou tak dostávají přidáno méně. Experti na sociální problematiku to kritizují. Poukazují na to, že náklady kvůli zvyšování cen rostou chudším i bohatším důchodcům a důchodkyním.

"Dostali jsme se do specifické situace. Když před lety zákonodárci dávali do zákona valorizační mechanismus, tak si nikdo nemodeloval situaci, že by mohla být inflace deset, 15 či 17 procent. Bavili se tehdy o inflaci dvě procenta. Musíme reagovat na situaci lidí, kteří mají nižší důchody," uvedl Jurečka.