Vánoční kapři se letos dají koupit na skoro 3 tisících míst v Česku

Prodejci vánočních kaprů letos nahlásili Státní veterinární správě téměř 3000 prodejních míst. Je to zhruba stejný počet jako loni. Novinářům to řekli zástupci SVS při jedné z kontrol prodejních míst v centru Prahy. Veterinární inspektoři se u prodejců zaměřují na životní podmínky živých ryb nebo dodržování hygienických pravidel při jejich prodeji. SVS zákazníkům doporučuje, aby si nechali ryby na místě prodeje usmrtit. Kontroly se zúčastnil i ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), podle kterého se neuvažuje o tom, že by se prodej živých ryb zakazoval. Ředitel SVS Zbyněk Semerád řekl, že letos by inspektoři měli zkontrolovat 20 až 30 procent prodejních míst. Loni pochybení zjistili zhruba u dvou procent prodejních míst, podle Semeráda ale zjištěných závad každoročně ubývá. Snahou ministerstva je podle Výborného zvýšit konzumaci ryb, "Spotřeba se pohybuje kolem pěti až sedmi kilogramů za rok. Sladkovodních je méně, to jsme na necelých dvou kilogramech," doplnil. Ministr také vyzval veřejnost, aby si nechala vánoční kapry usmrtit přímo na stáncích. "Je to nejšetrnější způsob, který můžeme zvolit," řekl a dodal, že lidé by neměli ani vypouštět ryby zpět například do rybníků, protože jim tak ubližují.