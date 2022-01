Varianta koronaviru omikron se v Česku nejvíc šíří v Praze a Brně

Varianta koronaviru omikron se teď v Česku šíří hlavně ve velkých městech - nejvíc v Praze a Brně. Českému rozhlasu to řekla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Podle dat Státního zdravotního ústavu omikron už někde tvoří až polovinu nových případů nákazy. Laboratoře v Česku potvrdily ve čtvrtek 6 641 případů covidu-19, oproti minulému čtvrtku skoro o 900 víc. Roste také incidence, za posledních 7 dnů na 100 tisíc obyvatel připadá 388 nakažených. Epidedemie tak několikátý den v řadě zrychluje. Nakažených by mělo podle odborníků kvůli omikronu i nadále přibývat. Mutace by měla podle ministra zdravotnictví Vlasimila Válka (TOP 09) v Česku převážit v polovině příštího týdne.