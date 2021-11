Varianta omikron je na 90 procent v ČR. Čeká se na poslední analýzy

Dnes by mohlo být jasněji kolem pravděpodobného prvního výskytu koronavirové varianty omikron v Česku. Sekvenační analýza v liberecké nemocnici u ženy, která se vrátila z africké Namibie, variantu omikron potvrdila na 90 procent, řekl v sobotu večer České televizi mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Řičář. Podle něho bude definitivní výsledek zřejmě známý v průběhu několika desítek hodin. Šlo by o první potvrzený výskyt této varianty v ČR. Žena z Libereckého kraje se z Namibie vrátila do ČR v devítičlenné skupině. U jejích členů i rodinných příslušníků ženy hygienici ověřují, zda jsou nakažení koronavirem.

Variantu omikron, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti zařadila mezi znepokojivé typy koronaviru, poprvé zaznamenali 9. listopadu v Jižní Africe. Její výskyt byl potvrzen vedle afrických zemí také v Hongkongu, Velké Británii nebo Belgii.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) na twitteru napsal, že prověřovaný vzorek patří ženě, která se do Česka vrátila z Namibie přes Jihoafrickou republiku a Dubaj, je v izolaci, očkovaná a má lehký průběh nákazy. Podle televize Nova jde o šedesátiletou ženu z Liberce. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová uvedla, že stejným způsobem se ženou do Česka cestovalo dalších osm lidí ze Středočeského a Olomouckého kraje nebo z Prahy.

Kvůli variantě omikron musejí Češi i občané zemí EU od soboty po příjezdu do Česka z pobytu v některých jihoafrických státech minimálně na deset dnů do izolace. Občané třetích zemí bez oprávnění k dlouhodobému pobytu v ČR mají vstup do země zakázaný.