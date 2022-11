Ve 101 letech zemřel československý rodák a později australský lyžař Příhoda

Ve 101 letech zemřel rodák z Prahy a bývalý alpský lyžař František Příhoda, který v roce 1949 se sestrou emigroval a většinu života prožil v Austrálii. Její barvy reprezentoval i na olympijských hrách v Cortině d'Ampezzo v roce 1956. O čtvrtečním úmrtí svého nejstaršího olympionika informoval Australský olympijský výbor.

Příhoda utekl z Československa se starší sestrou Alexandrou na lyžích přes zamrzlý Staňkovský rybník do Rakouska, později se dostali do Belgie a skončili v Austrálii. Usadil se ve městečku Thredbo uprostřed Sněžných hor, provozoval tam obchod se suvenýry, pracoval v místním muzeu a lyžoval prý až do devadesáti let. "Frank byl velmi oblíbenou postavou australského zimního sportu," uvedl předseda Australského olympijského výboru Ian Chesterman.