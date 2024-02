Ve čtvrtek vyjedou ve Zlínském kraji na protest desítky traktorů

Desítky traktoristů se ve čtvrtek zapojí do plánovaného protestu ve Zlínském kraji. Pohybovat by se měli na třech trasách a celá akce by neměla trvat déle než 2 hodiny. Agrární komora ČR společně s jejich protějšky ze Slovenska, Polska, Maďarska, Litvy a Lotyšska vyzvala k tomu, aby zemědělci 22. února vyjeli v kolonách na hranice. Zemědělci protestují proti Evropské komisi, která podle nich ztratila vazbu na každodenní realitu a požadují narovnání trhu se zemědělskými komoditami. Usilují také o přenastavení spolupráce s Ukrajinou v souvislosti s cenou jejího dovozu.

O tři dny dříve, tedy v pondělí 19. února chce část farmářů zablokovat pražskou magistrálu. Od tohoto protestu se však Agrární komora, Zemědělský svaz i Asociace soukromého zemědělství distancovaly.