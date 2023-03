Ve filmu More Miko řidič kamionu pomáhá potřebným navzdory rasismu a politikům

V časosběrném dokumentu režiséra Robina Kvapila More Miko romský aktivista a řidič kamionu Jaroslav Miko pomáhá potřebným navzdory rasismu a politikům. Během čtyř let filmový štáb ujel s Mikem více než 20.000 kilometrů, točil v českém a evropském Parlamentu, ve východoslovenských romských osadách, v uprchlických táborech v Řecku i na slovensko-ukrajinské hranici. Film vstoupí do tuzemských kin 9. března.

Ve filmu, který byl vybrán do hlavní soutěžní sekce Česká radost na festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, mapuje i neúspěšnou snahu přesvědčit někdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) a následně i nynější vládu Petra Fialy (ODS), aby Česko přijalo několik desítek dětských sirotků přežívajících v uprchlických táborech v Řecku. "Sám jsem byl s rodinou kdysi žadatelem o azyl v Kanadě, a měl jsem tak možnost poznat spoustu lidí z celého světa, kteří byli na útěku. Všechny tyhle skutečnosti vedly k tomu, že jsem založil iniciativu Češi pomáhají a začali jsme vyvíjet občanský tlak na českou vládu, aby přijala z řeckých uprchlických táborů alespoň dětské sirotky," uvedl Miko.

Další rovina dokumentu vypraví o tom, že Mikovou životní cestou je pomoc druhým. Třetí rovinou je pak Mikův osobní život a dopady jeho lidskoprávních aktivit a s nimi spojených výhrůžek od anonymů například na sociálních sítích na vztah s manželkou a dětmi.