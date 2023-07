Ve Rwandě se narodilo mládě nosorožce černého, matkou je samice ze Dvora Králové

V národním parku Akagera ve středoafrické Rwandě se narodilo první mládě vzácného nosorožce dvourohého východního neboli černého. Matkou se stala samice Jasiri, která na svět přišla v říjnu 2016 ve Dvoře Králové nad Labem. Jde o součást projektu Safari Parku Dvůr Králové nad Labem a dalších evropských zahrad s označením Nosorožci do Rwandy. ČTK o tom dnes informovali zástupci dvorské zoo. Samice Jasiri byla v roce 2019 převezena do Rwandy spolu s dalšími čtyřmi nosorožci černými. Ve Rwandě mají zvířata podpořit populaci nosorožců vyhubenou v minulosti a přinést do ní genetickou pestrost.

"Když se Jasiri narodila, vážila pouhých 17 kg namísto obvyklých zhruba 35 kg. Byla tak maličká, že nedosáhla mámě na struky, a mléko pro ni tak museli dvorští ošetřovatelé víc než týden od matky odebírat a Jasiri krmit," uvedl vedoucí mezinárodních projektů Safari Parku Dvůr Králové Jan Stejskal. Přesto postupně vyrostla ve zdravého a statného nosorožce, který mohl být vybrán pro transport do Afriky. "Teď, přesně čtyři roky od příjezdu do národního parku Akagera, má vlastní mládě, které v novém prostředí prospívá a vše nasvědčuje tomu, že se mu dobře daří," dodal Stejskal.