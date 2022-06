Ve školách končí školní rok, žáci a studenti dostávají vysvědčení

Vysvědčení si dnes odnáší zhruba 1,4 milionu žáků základních a středních škol. Oproti tradici jim ale v žádné škole nebude předávat vysvědčení ministr školství. Petr Gazdík z hnutí STAN se nedávno rozhodl k dnešnímu dni ve funkci skončit kvůli stykům s podnikatelem Michalem Redlem, který je jedním z obviněných v kauze Dozimetr. Nástupce Gazdíka Vladimír Balaš se ujme úřadu od pátku.

Vysvědčení si vedle českých žáků vyzvedne i několik tisíc Ukrajinců, kteří přišli do Česka po únorovém napadení své země Ruskem. Ministerstvo školám doporučilo, aby ukrajinské uprchlíky hodnotily slovně a ne podle znalosti češtiny, ale podle snahy zařadit se mezi nové spolužáky a plnit zadané úkoly. Většina běženců nastoupí do škol zřejmě až od září. Kolik jich bude, by se mělo vyjasnit po zápisech, které skončí 15. července