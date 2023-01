Ve školách převažuje zaměření na osvojení si učiva nad posílením schopností řešit problémy

Ve školních hodinách v Česku dál převažuje zaměření na osvojení si učební látky nad posílením schopností řešit problémy. Ve většině hodin češtiny a matematiky se žáci věnují úkolům, které od nich nevyžadují kreativitu a kritické myšlení. Hlavně dětem na druhém stupni základních škol učitelé nenabízí různě náročné úlohy a dostatečně jim neposkytují užitečnou zpětnou vazbu k pokrokům v učení. Vyplývá to ze zjištění České školní inspekce (ČŠI), která dnes novinářům představil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Učitel by měl pro motivaci a zapojení dětí volit různé metody tak, aby měla hodina spád. Žáci by také měli víc času, než je v mnohých školách obvyklé, pracovat samostatně nebo ve skupinách s cílem řešit problémy a objevovat nové poznatky. Pedagog by na závěr měl spolu s žáky hodinu zhodnotit a zpětnou vazbu by měl poskytovat i dětem. Úlohy by měl přizpůsobovat jednotlivcům podle jejich schopností tak, aby i slabší žáci mohli zažít úspěch, řekl Zatloukal. Podle zjištění inspekce se to ale v mnohých třídách neděje. Revizi vzdělávacích plánů pro základní školy připravuje nyní ministerstvo školství s Národním pedagogickým institutem.