Ve školách probíhá poslední plošné testování na covid

V základních a středních školách se dnes koná třetí termín plošného screeningového testování na covid-19. Jak ve středu řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), dál se žáci v celé zemi testovat nebudou. Povinné zůstane nošení roušek na chodbách či v šatnách, které by podle ministra mělo ochránit školy před uzavíráním kvůli výskytu nákazy. Nejasné je zatím, jak to dál bude s podmínkami pro školní plavání. Podle současných pravidel by pro něj měli mít žáci potvrzení o testu na covid-19, očkování nebo prodělané nemoci i po skončení testování ve školách. Žáci se po letních prázdninách testovali na covid-19 již dvakrát, a to 1. a 2. září a toto pondělí. Výsledky podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zatím ukázaly, že šíření nákazy se ve školách v současnosti nezhoršuje, i když epidemie v ČR roste.