Ve sněmovně pokračuje další den jednání o vyslovení nedůvěry vládě

Poslanecká sněmovna obnovila ráno debatu o návrhu opozičního hnutí ANO na vyslovení nedůvěry koaliční vládě premiéta Petra Fialy (ODS). Schůze. kterou sněmovna ve dvě hodiny po půlnoci přerušila, trvala první den 16 hodin. V sále vystupovali hlavně členové vlády, kteří představovali své kroky i plány do budoucna. První poslanec přihlášený do řádné diskuse se dostal ke slovu až pozdě večer, po víc než 12 hodinách od začátku jednání. Do rozpravy zůstává přihlášených ještě přes padesát poslanců. Opoziční ANO vyvolalo jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě kvůli předsedovi STAN a ministu vnitra Vítu Rakušanovi. Poukazovali na to, že měl mobilní telefon se stejnou šifrovací aplikací, jakou používali lidé spojovaní s korupční kauzou Dozimetr. Babiš ale uvedl, že kauza byla poslední kapkou ke svolání schůze. "Hlavním a nejdůležitějším důvodem je fakt, že premiér Fiala a celá vláda podvedla a zradila nejen své voliče, ale všechny občany," prohlásil. Fiala naopak tvrdil, že jeho vláda mění Česko k lepšímu. "Moje vláda je vládou na svém místě. Úspěšně měníme Českou republiku k lepšímu a napravujeme nečinnost, nebo dokonce selhání předcházejících vlád," zdůraznil.

Vyslovit vládě nedůvěru se ale opozici zřejmě nepodaří, nemá k tomu dostatek hlasů.