Ve svatovítském chrámu bude večer ekumenická modlitba za Alžbětu II.

Ve svatovítské katedrále na Pražském hradě se večer uskuteční ekumenická modlitba za královnu Alžbětu II. Panovnice, která stála v čele britské monarchie 70 let a byla současně nejvyšší představitelkou anglikánské církve, zemřela před týdnem na zámku Balmoral ve Skotsku. Bylo jí 96 let. Setkání ve svatovítském chrámu pořádá Arcibiskupství pražské, Ekumenická rada církví a Anglikánská evropská diecéze, a to ve spolupráci s britským velvyslanectvím v Praze. Akci bude přenášet Česká televize.

Státní pohřeb Alžběty II. se uskuteční v londýnském Westminsterském opatství v pondělí 19. září. Dorazí stovky monarchů a hlav států z celého světa, posledního rozloučení se za Českou republiku zúčastní premiér Petr Fiala.