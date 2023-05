Ve třech jihomoravských městech se otevře výstava Alfons Mucha: Květinové světy

Vernisáž v jihomoravských Ivančicích otevře sérii výstav Alfonse Muchy s názvem Květinové světy. Zaměří se totiž na květinové motivy v malířově díle. Výstavy budou od čtvrtka celkem na čtyřech místech, která jsou součástí Muchovy stezky, a to v Ivančicích, Moravském Krumlově, Hrušovanech nad Jevišovkou a také ve slovenských Piešťanech. Výstava s celkem 118 uměleckými díly bude otevřená do konce října. Muchova stezka jako turistický produkt vznikla před dvěma lety a jejím cílem je přivést turisty do míst, kde Mucha žil či působil a která zároveň nepatří na jižní Moravě s výjimkou Mikulova k vyhledávaným turistickým destinacím. Za Muchovým dílem přijíždí také velké množství zahraničních turistů. V Ivančicích se výstava nachází v Památníku Alfonse Muchy, v Krumlově na zámku a v Hrušovanech na radnici. Věnuje se dílům, která jsou jednou z nejcharakterističtějších součástí Muchova grafického stylu.