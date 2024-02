Ve Vamberku objevili o půl století starší osídlení, než je první písemná zmínka

Archeologové ve Vamberku na Rychnovsku objevili pozůstatky zemědělské usedlosti z přelomu 13. a 14. století. Je to téměř o půl století starší osídlení, než je první písemná zmínka o Vamberku. Nález archeologové učinili při nedávném průzkumu na stavbě obchodního centra na okraji města. Za poslední dobu jde o druhý takto datovaný nález. ČTK to řekla archeoložka rychnovského muzea Martina Beková. První písemná zmínka o Vamberku je z roku 1341. "Je to důkaz o tom, že už na přelomu 13. a 14. století měl středověký Vamberk rozvinuté zázemí. Nepatrně mladší nález, z první poloviny 14. století, máme nedaleko. Je dva roky starý a jedná se pro změnu o usedlost s hrnčířskými dílnami," uvedla Beková. Archeologové letos objevili nedaleko kruhového objezdu při výjezdu z města směrem na Rychnov nad Kněžnou pozůstatky několika sídelních objektů, které tvořily jeden celek. Jeden z nich měl srubovou konstrukci, opodál byla jáma, které archeologové přisuzují funkci obilného sila. V areálu objevili také množství zlomků keramiky. "Nález lze interpretovat jako osamocenou zemědělskou usedlost, která byla důležitá pro samotný chod městského osídlení," řekla Beková.