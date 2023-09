Ve věku 67 let zemřel zoolog a spolutvůrce večerníčků Aleš Toman

Ve věku 67 let zemřel v noci ze čtvrtka na pátek jihlavský zoolog a spolutvůrce večerníčků Aleš Toman. Po návratu z Afriky podlehl komplikacím po nákaze malárií. ČTK to dnes řekli tvůrce večerníčků a Tomanův přítel Václav Chaloupek a Lidmila Stellová z cestovní agentury Stella Travel Agency, pro kterou Toman pracoval.

"Znali jsme se přes 30 let, Aleš mi kdysi půjčil malou vydřičku, Vydrýska, který nás vlastně seznámil. Natočit večerníček o vydře byl nápad, který jsme dostali ve stejnou dobu nezávisle na sobě oba. Byli jsme spolu dvakrát v Botswaně, Zimbabwe, Namibii a JAR, také v Egyptě a natáčeli přírodu a zvířata. Před několika roky pro mne natáčel i gorily v Ugandě, v zemi, ze které se nedávno vrátil a která se mu stala osudnou," uvedl na facebooku Chaloupek.

Toman zemřel podle Stelllové v noci ze čtvrtka na pátek. Do Afriky podnikl přes 60 cest. "Aleš byl teď v Ugandě, nevím, jak je to dlouho, co se vrátil. Měl nějaké zdravotní problémy, šel k doktorovi... ve středu už ležel na ARO. Do Ugandy vezli dárky do nějakého sirotčince, je pravděpodobné, že tam to chytil. Dělal průvodce na různá místa, byl to parťák," řekl ČTK Chaloupek.