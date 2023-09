Ve věku 76 let zemřela v Praze zpěvačka Yvonne Přenosilová

Ve věku 76 let dnes zemřela v Praze zpěvačka Yvonne Přenosilová. ČTK to potvrdila její sousedka Hana Vejvodová a někdejší kolega Přenosilové z Rádia Svobodná Evropa Radko Kubičko. Přenosilová byla jednou z hvězd české pop music 60. let minulého století. Nazpívala například hity Boty proti lásce, Roň slzy, Sklípek či Tak prázdná. Úspěšně nastartovanou kariéru jí ale přerušila emigrace po podpisu dokumentu Dva tisíce slov, který vyzýval k demokratizaci společnosti za období komunistické totality.

V roce 1963 si jí všiml při natáčení Formanovy režijní prvotiny Konkurs korepetitor divadla Semafor Karel Mareš a přizval ji ke spolupráci se skupinou Olympic v Semaforu. Tehdy zaujala nahrávkou Roň slzy s textem Jiřího Štaidla. Díky ní se Přenosilové přezdívalo také česká Brenda Lee, protože zmíněná píseň byla z jejího repertoáru. Od podzimu 1965 byla členkou nově vzniklého divadla Apollo, kde působil například Karel Gott, Pavlína Filipovská či Karel Hála. Zde Přenosilová uplatnila také svůj komediální talent. Následovaly hity jako Boty proti lásce, Tak prázdná, Loutka na provázku či Sklípek, v nichž vynikl její dravý a syrový pěvecký projev.

Do slibné kariéry Yvonne Přenosilové však vstoupil rok 1968. Do emigrace odešla šest dní po sovětské invazi: "V jedenadvaceti neuvažujete. Nemyslela jsem na to, že už si třeba nezazpívám. Byl to pud sebezáchovy." Zamířila do Rakouska, pak ale zakotvila v německém Mnichově. V zahraničí vystoupila už jen na několika koncertech pod jménem Silová. Pracovala jako letištní pozemní stevardka, potom se vdala za barona von Stuckmana a zůstala se synem doma. Od roku 1987 začala spolupracovat s Rádiem Svobodná Evropa: "Abych ve 'Svobodce' pracovala, napadlo Karla Kryla. Vždycky jsem tvrdila, že mě redaktorská práce baví víc než zpívání," vzpomínala jednou.

Do Československa přijela hned po uvolnění hranic v prosinci 1989. Přestože v té době tvrdila, že se do Čech natrvalo nevrátí, když do Prahy přesídlila Svobodná Evropa, přestěhovala se s ní. S německým manželem se rozvedla a její syn Maximilian Philip zůstal v Mnichově s otcem. "Hrozně jsem to obrečela, ale zároveň splnila své předsevzetí respektovat synovo rozhodnutí," přiznala.