Zemřel novinář a publicista, disident a bývalý politický vězeň Petr Uhl. Bylo mu 80 let. Českému rozhlasu to potvrdila jeho rodina. Petr Uhl byl zároveň dlouholetý zastánce lidských práv, podepsal také například Chartu 77. Po revoluci se angažoval i v politice. Začátkem 90. let vedl Československou tiskovou kancelář, řadu let působil jako komentátor deníku Právo. Byl poslancem Federálního shromáždění i vládním zmocněncem pro lidská práva.