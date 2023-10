Ve věku 81 let zemřel textař Eduard Krečmar

Po dlouhé nemoci zemřel v neděli textař Eduard Krečmar. Bylo mu jeden-a-osmdesát let. Radiožurnálu/Českému rozhlasu to potvrdil moderátor Martin Hrdinka. Eduard Krečmar skládal texty známým českým zpěvákům a kapelám - například Karlu Gottovi, Jitce Zelenkové, Václavu Neckářovi nebo skupině Olympic. Podílel se například na písních Boty proti lásce, Být stále mlád, Až na vrcholky hor nebo Mýdlový princ. Krečmar se věnoval i tvorbě pro děti a muzikálům. Byl také spoluzakladatelem a zpěvákem rock´n ´rollové skupiny Sputnici, která v Československu působila na začátku šedesátých let.