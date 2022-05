Ve věku 92 let zemřel bývalý šéfredaktor časopisu ABC a scenárista komiksů Vlastislav Toman

Zemřel novinář a autor řady dobrodružných knih a komiksů Vlastislav Toman. Bylo mu 92 let. Českému rozhlasu to potvrdil šéfredaktor časopisu ABC Zdeněk Ležák. Právě časopis ABC pro mladé techniky a přírodovědce pomáhal Toman zakládat a působil v něm přes 30 let. Kultovním se stal jeho sci-fi komiks ze sedmdesátých let s názvem Kruanova dobrodružství. Toman se taky věnoval popularizaci kosmonautiky a historii střelných zbraní.