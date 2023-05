Ve věku 96 let zemřel jeden z nejvýznamnějších českých filozofů Ivan Dubský

Ve středu zemřel filozof Ivan Dubský, patřil k nejvýznamnějším českým filozofům současnosti, bylo mu 96 let. ČTK to dnes jménem rodiny oznámil Ivan Chvatík, zakladatel Archivu Jana Patočky. Dubský byl uznávaným znalcem prací Jana Patočky a Martina Heideggera, ve svém obsáhlém díle se věnoval především historii filozofie. Významná byla i jeho pedagogická činnost. V období normalizace byl v nemilosti komunistického režimu, patřil k signatářům Charty 77. Do Akademie věd se vrátil až po pádu komunistického režimu.